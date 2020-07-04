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Сергей Богачук продолжает подготовку к предстоящему поединку в США. Видео
Украинец упорно тренируется
Украинский перспективный средневес, чемпион WBC Continental Americas Сергей Богачук (17-0, 17 КО) продолжает подготовку к своему следующему бою. Сейчас наш спортсмен тренируется в США.
Напомним, что свой последний поединок Сергей провел в декабре прошлого года, победив соперника нокаутом.
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