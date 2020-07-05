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Президент WBC: Есть четкая позиция - третий бой Фьюри - Уайлдер, а затем проведение обязательной защиты должны состояться

Бокс
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Комментарий президента организации

Президент WBC: Есть четкая позиция - третий бой Фьюри - Уайлдер, а затем проведение обязательной защиты должны состояться
UA-Футбол
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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, какая последовательность боев ожидает чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Так много шума и спекуляций по поводу различных вещей. Но есть четкая позиция. Третий бой Фьюри - Уайлдер, а затем проведение обязательной защиты должны произойти.

Есть известные силы в спорте, которые могут привести к другим сценариям, но позиция и решение WBC мной уже озвучены" - сказал он.

Напомним, что ранее Майкл Хантер рассказал о спарринге с Владимиром Кличко.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Маурисио Сулейман
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