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Президент WBC: Есть четкая позиция - третий бой Фьюри - Уайлдер, а затем проведение обязательной защиты должны состояться
Комментарий президента организации
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, какая последовательность боев ожидает чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Так много шума и спекуляций по поводу различных вещей. Но есть четкая позиция. Третий бой Фьюри - Уайлдер, а затем проведение обязательной защиты должны произойти.
Есть известные силы в спорте, которые могут привести к другим сценариям, но позиция и решение WBC мной уже озвучены" - сказал он.
Напомним, что ранее Майкл Хантер рассказал о спарринге с Владимиром Кличко.
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