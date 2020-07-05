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Мэнни Пакьяо: Легко фокусироваться на плохом в подобное время, но также важно помнить все замечательные божьи благословения
Слова надежды от легенды бокса
Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо (67-7-2; 39 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал обращение к фанатам и призвал в сегодняшние трудные времена не падать духом.
"Легко фокусироваться на плохом в подобное время, но также важно помнить все замечательные божьи благословения. Давайте все выберем момент и скажем спасибо" - написал он.
Напомним, что ранее Президент WBC рассказал о дальнейших обязанностях Тайсона Фьюри.
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