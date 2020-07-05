Британский средневес: Надеюсь, что Херн уже написал Альваресу, я готов к шансу всей своей жизни

Британский средневес Джон Райдер (28-5, 16 КО) в интервью SkySports сообщил, что готов драться против чемпиона мира, мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

"Я знаю, что Эдди (Херн - ред.) написал Golden Boy, что я готов, я доступен. У них есть несколько соперников на выбор. Надеюсь, мое имя будет наверху.

Он ищет соперника и я понимаю, что сейчас не будет больших шоу за большие деньги. Это может быть шанс всей жизни. Я готов к нему. Я в зале, я тренируюсь, я в форме. Буду поддерживать ее весь карантин. Позвоните мне и я готов" - сказал он.

Напомним, что ранее команда Альвареса вела переговоры с Лемье по-поводу потенциального поединка.