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Британский средневес: Надеюсь, что Херн уже написал Альваресу, я готов к шансу всей своей жизни

Бокс
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Перспективные планы

Британский средневес: Надеюсь, что Херн уже написал Альваресу, я готов к шансу всей своей жизни
UA-Футбол
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Британский средневес Джон Райдер (28-5, 16 КО) в интервью SkySports сообщил, что готов драться против чемпиона мира, мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

"Я знаю, что Эдди (Херн - ред.) написал Golden Boy, что я готов, я доступен. У них есть несколько соперников на выбор. Надеюсь, мое имя будет наверху.

Он ищет соперника и я понимаю, что сейчас не будет больших шоу за большие деньги. Это может быть шанс всей жизни. Я готов к нему. Я в зале, я тренируюсь, я в форме. Буду поддерживать ее весь карантин. Позвоните мне и я готов" - сказал он.

Напомним, что ранее команда Альвареса вела переговоры с Лемье по-поводу потенциального поединка.

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В статье: Сауль Альварес Эдди Херн
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