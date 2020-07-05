Тедди Атлас о бое со Стивенсоном: Гвоздику надо было дать реально очень дисциплинированный план, Александру нужно было воплотить его в жизнь

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас вспомнил титульный бой своего подопечного. Его слова цитирует FightNews:

"Сколько ребят, которые считаются чемпионами и лучшими панчерами, ушли вовремя? Тот же Адонис Стивенсон был великим чемпионом, он держал титул пять с половиной лет. Даже находясь в том возрасте, Стивенсон все еще был лучшим полутяжем того времени. Он отлично дрался в тот вечер, очень хорошо.

Гвоздику надо было дать реально очень дисциплинированный план. Александру нужно было воплотить его в жизнь в Канаде, против левши, против парня, который был грозным панчером. Стивенсон как боксер лучше, чем Уайлдер, так что он мог нанести свой удар более изящно. В тот вечер вообще не было большого преимущества.

За восьминедельный лагерь Алекс перестроился так, как я считал нужным. В 10-м раунде мы выбросили один неправильный удар - бах! Он поймал нас ударом левой, потряс. Мы выжили, и Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде. У него был прекрасный вечер" - сказал он.

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо призвал болельщиков быть сильными духом.