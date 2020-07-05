Майк Тайсон: Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами

Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон сравнил свой удар в лучшее время с ударом своего соотечественника, экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО).

"Я не знаю. Возможно, но он никогда не бил по мне. Возможно, удар сильнее, я никогда не чувствовал его мощь. Послушайте, звание сильнейшего панчера не значит, что ты - лучший боксер.

Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами? Они бьют сильнее, выглядят лучше и делают больше денег, но они не чемпионы мира", - сказал он.

Напомним, что ранее Тедди Атлас вспомнил бой Гвоздика против Стивенсона.