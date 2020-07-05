Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами
Комментарий легендарного боксера
Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон сравнил свой удар в лучшее время с ударом своего соотечественника, экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО).
"Я не знаю. Возможно, но он никогда не бил по мне. Возможно, удар сильнее, я никогда не чувствовал его мощь. Послушайте, звание сильнейшего панчера не значит, что ты - лучший боксер.
Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами? Они бьют сильнее, выглядят лучше и делают больше денег, но они не чемпионы мира", - сказал он.
Напомним, что ранее Тедди Атлас вспомнил бой Гвоздика против Стивенсона.
Новости по теме
- 13:54 Весь спорт Тедди Атлас о бое со Стивенсоном: Гвоздику надо было дать реально очень дисциплинированный план, Александру нужно было воплотить его в жизнь
- 16:10 Весь спорт Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при Австрии, прямая видео трансляция
- 12:42 Весь спорт Британский средневес: Надеюсь, что Херн уже написал Альваресу, я готов к шансу всей своей жизни