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Майк Тайсон: Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами

Бокс
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Комментарий легендарного боксера

Майк Тайсон: Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами
UA-Футбол
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Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон сравнил свой удар в лучшее время с ударом своего соотечественника, экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО).

"Я не знаю. Возможно, но он никогда не бил по мне. Возможно, удар сильнее, я никогда не чувствовал его мощь. Послушайте, звание сильнейшего панчера не значит, что ты - лучший боксер.

Знаете, как много есть боксеров, которые бьют сильнее, чем я и Форман, но не становились чемпионами? Они бьют сильнее, выглядят лучше и делают больше денег, но они не чемпионы мира", - сказал он.

Напомним, что ранее Тедди Атлас вспомнил бой Гвоздика против Стивенсона.

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В статье: Майк Тайсон Дионтей Уайлдер Джордж Форман
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