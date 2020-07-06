У Деревянченко есть предложения от двух чемпионов мира

По информации Boxing Scene, Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) осенью текущего года может провести бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермеллом Чарло (30-0, 22 KO) или же встретиться с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Команды Чарло и Альвареса сделали Деревянченко предложения, подробности которых неизвестны.

Отметим, что Деревянченко возглавляет рейтинг WBC в среднем весе, но при этом Всемирный боксерский совет официально не объявлял украинца обязательным претендентом для Чарло.

Что касается Альвареса, то бой с Канело может пройти в рамках суперсреднего дивизиона. Деревянченко в последний раз дрался в этой весовой категории в марте 2016 года.

Сергей Деревянченко в последнем бою в октябре прошлого года в бою за вакантный титул IBF спорно проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 KO).