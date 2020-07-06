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Атлас объяснил, почему Гвоздик неожиданно ушел из бокса

Бокс
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На решение украинца повлиял коронавирус.

Атлас объяснил, почему Гвоздик неожиданно ушел из бокса
Новина українською

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в 33 года объявил о завершении карьеры спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

"Гвоздик сказал, что ему необходимо полгода на восстановление. Так что я хотел, чтобы Александр отдохнул шесть месяцев. А потом промоутеры должны были организовать его камбэк. Он был готов вернуться на ринг в апреле, все мы были готовы.

Промоутеры уже говорили о поединке, но его все не было. Потом отменили еще один. Так бывает. Если бы один из этих боев состоялся, то он бы еще боксировал. Однако этого не произошло. Так что его решение – это разочарование от того, что бой сорвался", - сказал Тедди Атлас в своем подкасте на YouTube.

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В статье: Александр Гвоздик Тедди Атлас
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