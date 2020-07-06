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Кэмпбелл: Будет счастьем получить реванш с Ломаченко

Бокс
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Британец жаждет реабилитации.

Кэмпбелл: Будет счастьем получить реванш с Ломаченко
Новина українською

Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) в августе прошлого года с разгромным счетом проиграл Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою за вакантный титул WBC в легком весе.

"Я не думаю, что он хочет дать мне реванш, потому что знает, насколько сложным будет для него этот поединок.

Бой Ломаченко с Лопесом? Лопес классный и умелый, но Ломаченко — в своей собственной лиге. Если по нему попадёшь каким-то ударом, то второй раз так же его не зацепишь. Очень мастеровитый. Будет счастьем получить реванш с ним как-то в будущем", - отметил Кэмпбелл.

Ожидается, что Лопес и Ломаченко подерутся 19 сентября в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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Источник:
Vringe.com
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