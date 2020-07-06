Хосе Рамирес: Бой против Постола должен состояться в последнюю субботу августа, у нас есть восемь недель

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC и WBO Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) рассказал, когда выйдет на ринг против украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО). Его слова цитирует EsNews:

"Я стараюсь оставаться при своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу августа (29 числа - прим.). Так что у нас есть восемь недель.

Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Затем тренировался пять недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись и уже есть дата" - сказал он.

Напомним, что ранее определилась дата боя Ломаченко - Лопес.