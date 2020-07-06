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Обновленный рейтинг WBC: Деревянченко и далее на первом месте, бой все ближе

Бокс
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Украинец не теряет лидирующее место

Обновленный рейтинг WBC: Деревянченко и далее на первом месте, бой все ближе
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в новом рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) расположился на лидирующей первой позиции.

Выше нашего спортсмена находятся действующий чемпион Джермен Чарли, и франчайзинговый чемпион Сауль Альварес.

ТОП 5 выглядит следующим образом:

1. Сергей Деревянченко (13-2-0, 10 KO);

2. Хайме Мунгуйя (35-0, 28 KO);

3. Камил Шеремета (21-0-0, 5 KO);

4. Лиам Уильямс (22-2-1, 17 KO);

5. Туреано Джонсон (21-2-1, 15 KO).

Напомним, что ранее Деревянченко получил предложения о бое от двух чемпионов.

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В статье: Сергей Деревянченко
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