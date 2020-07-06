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Обновленный рейтинг WBC: Деревянченко и далее на первом месте, бой все ближе
Украинец не теряет лидирующее место
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в новом рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) расположился на лидирующей первой позиции.
Выше нашего спортсмена находятся действующий чемпион Джермен Чарли, и франчайзинговый чемпион Сауль Альварес.
ТОП 5 выглядит следующим образом:
1. Сергей Деревянченко (13-2-0, 10 KO);
2. Хайме Мунгуйя (35-0, 28 KO);
3. Камил Шеремета (21-0-0, 5 KO);
4. Лиам Уильямс (22-2-1, 17 KO);
5. Туреано Джонсон (21-2-1, 15 KO).
Напомним, что ранее Деревянченко получил предложения о бое от двух чемпионов.