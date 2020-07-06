  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Мейвезера о бое Ломаченко-Лопес: Это очень сложный поединок для прогноза, склоняюсь к победе Теофимо
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Мейвезера о бое Ломаченко-Лопес: Это очень сложный поединок для прогноза, склоняюсь к победе Теофимо

Бокс
(1 голосов)

Неожиданное заявление

Тренер Мейвезера о бое Ломаченко-Лопес: Это очень сложный поединок для прогноза, склоняюсь к победе Теофимо
UA-Футбол
Новина українською

Дядя и тренер легендарного американского боксера Флойда Мейвезера (50-0) Джефф Мейвезер дал свой прогноз на бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15 -0, 12 КО). Его слова цитирует Vringe.com:

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе" - сказал он.

Напомним, что ранее определилась дата боя Ломаченко - Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...