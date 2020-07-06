Тренер Мейвезера о бое Ломаченко-Лопес: Это очень сложный поединок для прогноза, склоняюсь к победе Теофимо

Дядя и тренер легендарного американского боксера Флойда Мейвезера (50-0) Джефф Мейвезер дал свой прогноз на бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15 -0, 12 КО). Его слова цитирует Vringe.com:

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе" - сказал он.

Напомним, что ранее определилась дата боя Ломаченко - Лопес.