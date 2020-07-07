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Гвоздик: Усику будет непросто в бою с Чисорой

Бокс
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Александр оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

Гвоздик: Усику будет непросто в бою с Чисорой
Новина українською

После завершения пандемии коронавируса Александр Усик (17-0, 13 КО) должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для Усика вторым с момента перехода в хэвивейт.

"Хочу увидеть предстоящий бой Усика с Чисорой, который не очень большой, но он умеет драться. У Чисоры есть сердце, он не будет сдаваться. Я верю, что Александру по силам его одолеть, но это не будет просто.

Мне кажется, что подниматься в супертяжелый вес все сложнее, потому что соперники становятся все больше и больше.

Ты можешь победить большого парня благодаря своим навыкам, как это было с Уизерспуном, но если ваш соперник Джошуа, то все становится сложнее", - заявил Гвоздик в интервью BoxingScene.

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В статье: Александр Усик Александр Гвоздик
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