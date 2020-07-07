  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стало известно, сколько Деревянченко может заработать за бой с Альваресом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько Деревянченко может заработать за бой с Альваресом

Бокс
(1 голосов)

Сергей вряд ли согласится на это предложение.

Стало известно, сколько Деревянченко может заработать за бой с Альваресом
Новина українською

Накануне портал Boxing Scene сообщил, что Сергею Деревянченко (13-2, 10 КО) предложили бои с чемпионом WBC в среднем весе Жермеллом Чарло (30-0, 22 KO) и с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО), которого долгое время считали фаворитом на бой с Альваресом, в интервью BoxingNews24.com скептически оценил вероятность организации боя Деревянченко – Альварес.

"Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка", - заявил британец.

За бой с Головкиным Деревянченко в прошлом году получил 5,2 миллиона долларов. Таким образом, команда Альвареса готова заплатить украинцу 2,6 миллиона в американской валюте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...