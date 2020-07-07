Стало известно, сколько Деревянченко может заработать за бой с Альваресом

Накануне портал Boxing Scene сообщил, что Сергею Деревянченко (13-2, 10 КО) предложили бои с чемпионом WBC в среднем весе Жермеллом Чарло (30-0, 22 KO) и с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО), которого долгое время считали фаворитом на бой с Альваресом, в интервью BoxingNews24.com скептически оценил вероятность организации боя Деревянченко – Альварес.

"Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка", - заявил британец.

За бой с Головкиным Деревянченко в прошлом году получил 5,2 миллиона долларов. Таким образом, команда Альвареса готова заплатить украинцу 2,6 миллиона в американской валюте.