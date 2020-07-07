Ломаченко и Усик сохранили места в топ-5 лучших боксеров мира

Авторитетный журнал The Ring включил Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александра Усика (17-0, 13 КО) в топ-5 лучших боксеров современности.

Ломаченко в рейтинге уступает только Саулю Альваресу, а Усик замыкает топ-5.

Василий Ломаченко в следующем бою подерется с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом, а соперником Александра Усика в его втором бою в супертяжелом весе станет Дерек Чисора.