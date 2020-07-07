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Ломаченко и Усик сохранили места в топ-5 лучших боксеров мира
Два украинца в топе мирового бокса.
Авторитетный журнал The Ring включил Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александра Усика (17-0, 13 КО) в топ-5 лучших боксеров современности.
Ломаченко в рейтинге уступает только Саулю Альваресу, а Усик замыкает топ-5.
Василий Ломаченко в следующем бою подерется с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом, а соперником Александра Усика в его втором бою в супертяжелом весе станет Дерек Чисора.
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