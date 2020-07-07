Легенда: Мэнни Пакьяо учит жену своим лучшим боксерским навыкам. Видео

Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) решил научить свою жену Джинки лучшим боксерским приемам. Видео с тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно сколько может заработать Сергей Деревянченко (13-2; 10 КО) за титульный бой с Альваресом.