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Легенда: Мэнни Пакьяо учит жену своим лучшим боксерским навыкам. Видео
Настоящий чемпион
Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) решил научить свою жену Джинки лучшим боксерским приемам. Видео с тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стало известно сколько может заработать Сергей Деревянченко (13-2; 10 КО) за титульный бой с Альваресом.
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