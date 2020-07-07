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В роду одни гиганты: Виталий Кличко показал фото брата вместе со своим сыном

Бокс
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Действительно великаны

В роду одни гиганты: Виталий Кличко показал фото брата вместе со своим сыном
UA-Футбол
Новина українською

Легенда бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Instagram показал фото своего сына и брата.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом."

В роду одни гиганты: Виталий Кличко показал фото брата вместе со своим сыном - изображение 1

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо учил жену боксерским навыкам, а также стала известна сумма, которую Сергей Деревянченко может заработать за бой против Сауля Альвареса.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
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