В роду одни гиганты: Виталий Кличко показал фото брата вместе со своим сыном

Легенда бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Instagram показал фото своего сына и брата.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом."

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо учил жену боксерским навыкам, а также стала известна сумма, которую Сергей Деревянченко может заработать за бой против Сауля Альвареса.