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Лопес: Не верю, что Ломаченко лучший в мире

Бокс
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Американец продолжает много говорить.

Лопес: Не верю, что Ломаченко лучший в мире
Новина українською

Долгожданный бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) за все титулы в легком весе ориентировочно состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

"Нужно драться с теми, кого считают лучшими болельщики, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории, но я не верю в это. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав.

С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.

Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали", - заявил Лопес.

Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Люк Кэмпбелл.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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