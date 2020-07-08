Лопес: Не верю, что Ломаченко лучший в мире

Долгожданный бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) за все титулы в легком весе ориентировочно состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

"Нужно драться с теми, кого считают лучшими болельщики, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории, но я не верю в это. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав.

С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.

Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали", - заявил Лопес.

Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Люк Кэмпбелл.