Пытается соскочить с боя против Усика? Дерек Чисора проводит тренировки в октагоне. Видео

Британский супертяж, будущий соперник Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продемонстрировал свои умения в рамках октагона. Боксер провел тренировку по правилам ММА.

Также Дерек утверждает, что готов в любой момент биться на вечере ММА.

Напомним, что бой Усик - Чисора должен был состояться еще 23 мая, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата все еще остается неизвестной.

Отметим, что Денис Беринчик может стать претендентом на бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).