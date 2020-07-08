  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пытается соскочить с боя против Усика? Дерек Чисора проводит тренировки в октагоне. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пытается соскочить с боя против Усика? Дерек Чисора проводит тренировки в октагоне. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британец говорит, что готов драться по правилам ММА

Пытается соскочить с боя против Усика? Дерек Чисора проводит тренировки в октагоне. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, будущий соперник Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продемонстрировал свои умения в рамках октагона. Боксер провел тренировку по правилам ММА.

@derekwarchisora

Допис, поширений Kecks (@kecks)

Также Дерек утверждает, что готов в любой момент биться на вечере ММА.

Напомним, что бой Усик - Чисора должен был состояться еще 23 мая, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата все еще остается неизвестной.

Отметим, что Денис Беринчик может стать претендентом на бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дерек Чисора UFC MMA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...