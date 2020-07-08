Чемпионат Украины по боксу в этом году примет Южная Пальмира Украины

8 июля в Киеве состоялось подписание меморандума между президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом и президентом Федерации бокса Одесской области Халидом Мусаевым "О проведении Чемпионата Украины по боксу среди мужчин 2020". Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Соответственно, главные боксерские соревнования страны пройдут в ноябре.

Владимир Продивус: Предложение Одессы, которое поступило в Федерацию бокса Украины было очень убедительным и мы даже не сомневались, что главный боксерский старт года среди мужчин Одесса проведет в самом высоком уровне.

Халид Мусаев : Главная цель - обеспечить качественный темп развития бокса в Одесской области и максимально поддерживать популяризацию спорта и здорового образа жизни в нашем регионе. На сегодняшний день мы имеем четкую стратегию развития и Чемпионат Украины среди мужчин для нас играет чрезвычайно важную роль в ее реализации. От всего нашего боксерского коллектива выражаю слова благодарности президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу за поддержку и помощь в реализации наших амбициозных целей. Уверяю, что Чемпионат Украины 2020 года среди мужчин станет одним из лучших и зрелищных в плане организации за все годы проведения.

Президент ФБУ отметил активную популяризацию Федерации бокса Одесской области именно массового спорта. Продивус отметил, что поражен количеством массовых социальных и спортивных мероприятий, которые Федерация провела за последние несколько месяцев.