  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чемпионат Украины по боксу в этом году примет Южная Пальмира Украины
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Украины по боксу в этом году примет Южная Пальмира Украины

Бокс
(1 голосов)

Определено место проведения отечественного первенства

Чемпионат Украины по боксу в этом году примет Южная Пальмира Украины
UA-Футбол
Новина українською

8 июля в Киеве состоялось подписание меморандума между президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом и президентом Федерации бокса Одесской области Халидом Мусаевым "О проведении Чемпионата Украины по боксу среди мужчин 2020". Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Соответственно, главные боксерские соревнования страны пройдут в ноябре.

Владимир Продивус: Предложение Одессы, которое поступило в Федерацию бокса Украины было очень убедительным и мы даже не сомневались, что главный боксерский старт года среди мужчин Одесса проведет в самом высоком уровне.

Халид Мусаев: Главная цель - обеспечить качественный темп развития бокса в Одесской области и максимально поддерживать популяризацию спорта и здорового образа жизни в нашем регионе. На сегодняшний день мы имеем четкую стратегию развития и Чемпионат Украины среди мужчин для нас играет чрезвычайно важную роль в ее реализации. От всего нашего боксерского коллектива выражаю слова благодарности президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу за поддержку и помощь в реализации наших амбициозных целей. Уверяю, что Чемпионат Украины 2020 года среди мужчин станет одним из лучших и зрелищных в плане организации за все годы проведения.

Президент ФБУ отметил активную популяризацию Федерации бокса Одесской области именно массового спорта. Продивус отметил, что поражен количеством массовых социальных и спортивных мероприятий, которые Федерация провела за последние несколько месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одесса Федерация баскетбола Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...