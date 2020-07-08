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Промоутер Усика вспомнил дебют подопечного в супертяжелом весе. Фото
Пока единственный бой Александра
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Эгис Климас вспомнил дебютный бой своего подопечного в королевском дивизионе. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Команда Усика.
Это будет не первый раз, когда я вижу кого-то, кого считают "малым", и кто делает историю против "больших" ребят"
Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:15
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