Промоутер Усика вспомнил дебют подопечного в супертяжелом весе. Фото

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Эгис Климас вспомнил дебютный бой своего подопечного в королевском дивизионе. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Команда Усика.

Это будет не первый раз, когда я вижу кого-то, кого считают "малым", и кто делает историю против "больших" ребят"

Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне.