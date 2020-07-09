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Беллью готов вернуться в бокс ради одного человека. И это не Усик

Бокс
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Тони Беллью снова заговорил о камбэке.

Беллью готов вернуться в бокс ради одного человека. И это не Усик
Новина українською

Карьера Беллью в боксе была завершена осенью 2018 года в Манчестере после тяжелого нокаута в бою с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Бывший промоутер Беллью Эдди Хирн сообщил, что британец всерьез рассматривает вариант с боем против Александра Поветкина, который 22 августа подерется с Диллианом Уайтом.

"Он недавно сказал мне, что Поветкин отличный вариант для него. Он говорит, что хотел бы с ним сразиться, если Поветкин одолеет Уайта. Но, боюсь, Уайт нокаутирует Поветкина. Однозначно нокаутирует. Хотя честно признаюсь, что я бы принял такой бой.

Мораль этой истории в том, что Беллью вернется на ринг разве что через мой труп. Могу ли я передумать? Дайте подумаю. Ну, если мы говорим о поединке масштаба PPV с гарантированными продажами на уровне минимум 1 миллион трансляций, тогда я, пожалуй, соглашусь. Но потребую себе 15%, не меньше", - сказал Хирн.

Ранее Тони Беллью заявил, что побил бы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса.

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В статье: Александр Усик Тони Беллью Александр Поветкин
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Источник:
Vringe.com
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