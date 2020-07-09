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Владислав Сиренко о вечере бокса Usyk 17 Promotion: Приятно быть частью чего-то нового

Бокс
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Комментарий украинского боксера

Владислав Сиренко о вечере бокса Usyk 17 Promotion: Приятно быть частью чего-то нового
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) рассказал, почему проведет бой в шоу компании Александра Усика. Его слова цитирует tribuna.com:

- Ты проводишь бой в мэйн-ивенте дебютного вечера бокса Александра Усика. Какие ощущения открывать для мира бокса новую компанию?

- Ощущение только положительные, ведь всегда приятно быть частью чего-то нового и, уверен, что успешного.

- Понятно, что во время пандемии сложно провести вечер бокса за рубежом. Или не было никаких предложений?

- Да, очень сложно. Во время пандемии не было предложений, но надеюсь, что в ближайшее время все станет на свои места, и осенью у меня будет такая возможность.

- Что скажешь о своем сопернике Павле Кроленко? Его рекорд 3-5, не боишься критики за такую ​​оппозицию?

- Критика будет с любым соперником, при любом исходе. К этому отношусь абсолютно спокойно. Моя задача - провести бой и показать себя с лучшей стороны.

- О твоем бое с Кроленко сообщали еще в мае. Готовился именно под этого боксера, или тренировки были направлены больше на общее поддержания формы?

- В период пандемии очень сложно что-то планировать и быть в чем до конца уверенным. Поэтому я тренировался и готовился к любому сопернику, но так как сейчас конкретика по сопернику, то готовлюсь под него.

Напомним, что ранее Сиренко прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко.

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В статье: Владислав Сиренко Александр Усик
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