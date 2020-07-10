Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На шоу Боба Арума зафиксирован обоюдный нокдаун. ВИДЕО
Такое увидишь нечасто.
Редкий момент произошел в бою между малоизвестными представителями полусреднего веса Питером Кортесом (2-2, 1 КО) и Кори Чемпионом (2-3, 2 КО).
Бой продлился всего один раунд, но за три неполных минуты боксеры успели организовать эффектное шоу с обоюдным нокдауном и досрочной победой Чемпиона, который перед выходом на ринг считался аутсайдером.
Ever seen a DOUBLE knockdown?— Top Rank Boxing (@trboxing) July 10, 2020
Well if not, now you have. ???? #TakamForrest | LIVE on ESPN pic.twitter.com/oHejrBETpX
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...