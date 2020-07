На шоу Боба Арума зафиксирован обоюдный нокдаун. ВИДЕО

Редкий момент произошел в бою между малоизвестными представителями полусреднего веса Питером Кортесом (2-2, 1 КО) и Кори Чемпионом (2-3, 2 КО).

Бой продлился всего один раунд, но за три неполных минуты боксеры успели организовать эффектное шоу с обоюдным нокдауном и досрочной победой Чемпиона, который перед выходом на ринг считался аутсайдером.

Ever seen a DOUBLE knockdown?



Well if not, now you have. ???? #TakamForrest | LIVE on ESPN pic.twitter.com/oHejrBETpX