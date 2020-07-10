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На шоу Боба Арума зафиксирован обоюдный нокдаун. ВИДЕО

Бокс
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Такое увидишь нечасто.

На шоу Боба Арума зафиксирован обоюдный нокдаун. ВИДЕО
Новина українською

Редкий момент произошел в бою между малоизвестными представителями полусреднего веса Питером Кортесом (2-2, 1 КО) и Кори Чемпионом (2-3, 2 КО).

Бой продлился всего один раунд, но за три неполных минуты боксеры успели организовать эффектное шоу с обоюдным нокдауном и досрочной победой Чемпиона, который перед выходом на ринг считался аутсайдером.

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В статье: Бокс Боб Арум
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