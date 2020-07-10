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Усику на заметку. Все главные конфликты в карьере Чисоры. ВИДЕО
Братья Кличко, Диллиан Уайт, Дэвид Хэй… Этот парень готов броситься на любого.
С особенностями характера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Александр Усик (17-0, 13 КО) должен поближе познакомиться до конца года. Это будет второй бой для украинца после перехода в супертяжелый вес.
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