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Стивенсон отказался от титула в полулегком весе

Бокс
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Американец стал ближе к Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

Стивенсон отказался от титула в полулегком весе
Новина українською

Чемпион WBO Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) освободил титул в полулегком весе и поднялся в первый легкий дивизион, сообщает ESPN.

Стивенсон впервые подрался в весовой категории до 58,9 кг 9 июня, когда в Лас-Вегасе ударом по корпусу в шестом раунде нокаутировал малоизвестного Феликса Карабалло (13-2, 9 КО).

Своей следующей целью Стивенсон обозначил чемпиона WBA Лео Санта Круза (37-1-1, 19 КО).

Таким образом, Стивенсон оказался всего в одной весовой категории от Василия Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе.

Ранее Шакур Стивенсон заявил, что будет первым, кто побьет Ломаченко.

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В статье: Шакур Стивенсон
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