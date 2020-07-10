Стивенсон отказался от титула в полулегком весе

Чемпион WBO Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) освободил титул в полулегком весе и поднялся в первый легкий дивизион, сообщает ESPN.

Стивенсон впервые подрался в весовой категории до 58,9 кг 9 июня, когда в Лас-Вегасе ударом по корпусу в шестом раунде нокаутировал малоизвестного Феликса Карабалло (13-2, 9 КО).

Своей следующей целью Стивенсон обозначил чемпиона WBA Лео Санта Круза (37-1-1, 19 КО).

Таким образом, Стивенсон оказался всего в одной весовой категории от Василия Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе.

Ранее Шакур Стивенсон заявил, что будет первым, кто побьет Ломаченко.