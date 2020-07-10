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Легендарный Риддик Боу бросил вызов Владимиру Кличко

Бокс
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Легендарный Риддик Боу бросил вызов Владимиру Кличко
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе в 52 года заговорил о возобновлении карьеры и перечислил имена боксеров, с которыми готов разделить ринг. Своим приоритетным вариантом Боу назвал Майка Тайсона.

"Мы ходили в одну школу. Мы хорошо знали друг друга с Майком и могли пересечься, но затем наши карьеры пошли разными направлениями. Конечно, мы оба сделали это – стали чемпионами мира в супертяжелом весе. Я очень взволнован, я хочу драться с Майком сейчас… Я буду драться с ним в любой день недели – будь то выставочный или даже профессиональный бой.

Но я готов сражаться с кем угодно – Эвандером Холифилдом, Майком, Владимиром Кличко или даже с Тайсоном Фьюри. Я открыт для Деонтей Уайлдера или Энтони Джошуа. Мой менеджер общался с Эдди Хирном, но Эдди не дал ответа", - заявил Боу.

Риддик Боу выиграл два из трех боев против Эвандера Холифилда. Абсолютным чемпионом мира британец был в 1992 году.

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В статье: Владимир Кличко Риддик Боу
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