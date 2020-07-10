Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андре Розье о Деревянченко: Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира
Комментарий наставника украинского боксера
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 12 КО) Андре Розье рассказал, как его подопечный готовится к следующему бою и какую главную цель он ставит перед собой. Его слова цитирует FightHype:
"Не имеет значения, к какому бою готовится: с Саулем Альваресом или Джермеллом Чарло. На этом уровне ты готовишься к любому, и ты не знаешь, что именно тебе предложит оппонент в вечер боя. С Канело может быть легче, с Чарло сложнее - или наоборот. Ты никогда не знаешь. Все зависит от Сергея.
Он возвращается. Самое главное - в нем. Я хочу сделать из него лучшего технаря, так как у него такое же прозвище, лучшего технаря, который был в ринге, и тогда победа будет за нами.
Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он лучший боец без титула. Будет ли это Канело или Чарло - он будет победителем, у него будет пояс на талии" - сказал он.
Напомним, что ранее Владимир Кличко поделился с болельщиками жизненной мудростью.
Новости по теме
- 18:45 Весь спорт Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках
- 19:24 Весь спорт Ноль положительных: В Формуле-1 доложили об отсутствии больных COVID-19
- 18:20 Весь спорт Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото