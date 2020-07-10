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Андре Розье о Деревянченко: Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира

Бокс
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Комментарий наставника украинского боксера

Андре Розье о Деревянченко: Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира
UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 12 КО) Андре Розье рассказал, как его подопечный готовится к следующему бою и какую главную цель он ставит перед собой. Его слова цитирует FightHype:

"Не имеет значения, к какому бою готовится: с Саулем Альваресом или Джермеллом Чарло. На этом уровне ты готовишься к любому, и ты не знаешь, что именно тебе предложит оппонент в вечер боя. С Канело может быть легче, с Чарло сложнее - или наоборот. Ты никогда не знаешь. Все зависит от Сергея.

Он возвращается. Самое главное - в нем. Я хочу сделать из него лучшего технаря, так как у него такое же прозвище, лучшего технаря, который был в ринге, и тогда победа будет за нами.

Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он лучший боец ​​без титула. Будет ли это Канело или Чарло - он будет победителем, у него будет пояс на талии" - сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Кличко поделился с болельщиками жизненной мудростью.

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В статье: Сергей Деревянченко Андре Розье
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