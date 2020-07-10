Майк Тайсон резко отреагировал на результаты теста на этническую принадлежность

Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон отреагировал на тест на этническую принадлежность. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, бл*дь, родом из Конго.

Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь"

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, как надо принимать неудачи.