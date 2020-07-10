  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон резко отреагировал на результаты теста на этническую принадлежность
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон резко отреагировал на результаты теста на этническую принадлежность

Бокс
(1 голосов)

Действительно неожиданные результаты

Майк Тайсон резко отреагировал на результаты теста на этническую принадлежность
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон отреагировал на тест на этническую принадлежность. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, бл*дь, родом из Конго.

Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь"

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, как надо принимать неудачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...