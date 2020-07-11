Промоутер Беринчика: Согласно правилам WBO он выполнил все условия, чтобы быть в качестве обязательного претендента

Промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) Александр Красюк прокомментировал способность своего подопечного драться за статус обязательного претендента на титул WBO. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы подписали соглашение с Денисом Беринчиком в 2015 году с условием того, что серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне получит возможность побороться за титул чемпиона мира. Будучи частью Dream Team-2012 вместе с Ломаченко, Усиком и Гвоздиком, Денис упорно трудился, чтобы получить свой шанс побороться за титул.

Денис трижды защищал свой титул WBO International. Год назад он победил японца Нихито Аракаву, который занимал четвёртое место в рейтинге WBO. Таким образом, согласно правилам WBO он выполнил все условия, чтобы быть в качестве обязательного претендента.

Беринчик не будет колебаться по этому поводу. Он голоден до больших боев и побед. Я сообщил президенту WBO Пако Валькарсело, что Денис готов принять вызов. Мы с нетерпением ждем официального решения WBO об этом поединке" - сказал он.

Напомним, что ранее начались переговоры между командой Беринчика и Тагоэ.