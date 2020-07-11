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Руководство ТОР Rank: Бой Постол - Рамирес должен состояться в конце августа
Похоже, вопрос уже решен
Президент промоутерской компании ТОР Rank Тодд Дюбеф сообщил, что бой чемпиона мира в суперлегком весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО) и украинца Виктора Постола (31-2; 12 КО) состоится в конце августа текущего года. Его слова цитирует ESPN:
"Мы остаемся гибкими, насколько это возможно. Нужно смотреть на расписание НБА, Главной бейсбольной лиги и других видов спорта, которые должны вернуться в августе. Они составляют свой график. Обычно мы говорим бойцам: "Ты будешь драться на такой-то недели в августе. А твой бой состоится на этой неделе". Затем мы работаем над точной датой" - сказал он.
Напомним, что ранее сообщалось о начале переговоров на организацию боя Беринчик - Тогоэ.
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