Утро настоящих чемпионов: Ломаченко и Митрофанов провели беговую тренировку на побережье. Фото

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и боец первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) провели беговую тренировку на побережье моря. Соответствующие фотографии наш чемпион разместил на своей официальной странице в Фейсбук.

Напомним, что ранее Элина Свитолина занялась выпуском собственного печенья.