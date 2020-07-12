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Утро настоящих чемпионов: Ломаченко и Митрофанов провели беговую тренировку на побережье. Фото

Бокс
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Украинские гиганты бокса

Утро настоящих чемпионов: Ломаченко и Митрофанов провели беговую тренировку на побережье. Фото
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и боец первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) провели беговую тренировку на побережье моря. Соответствующие фотографии наш чемпион разместил на своей официальной странице в Фейсбук.

Утро настоящих чемпионов: Ломаченко и Митрофанов провели беговую тренировку на побережье. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина занялась выпуском собственного печенья.

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В статье: Василий Ломаченко Дмитрий Митрофанов
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