Настоящий F*ck you: Энтони Джошуа остро отреагировал на крики фанатов. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) остро отреагировал на крики фанатов Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Во время прогулки испанским побережьем звезда фотографировался со всеми желающими, и вдруг услышал крики группы людей в свою сторону.

"Есть только один Фьюри" - кричали они.

Джошуа на это отреагировал спокойно - улыбнулся и показал фанатам средний палец.

Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.