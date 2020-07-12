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Настоящий F*ck you: Энтони Джошуа остро отреагировал на крики фанатов. Видео
Британец не сдержался
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) остро отреагировал на крики фанатов Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Во время прогулки испанским побережьем звезда фотографировался со всеми желающими, и вдруг услышал крики группы людей в свою сторону.
"Есть только один Фьюри" - кричали они.
Джошуа на это отреагировал спокойно - улыбнулся и показал фанатам средний палец.
Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.
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