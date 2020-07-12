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Настоящий F*ck you: Энтони Джошуа остро отреагировал на крики фанатов. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британец не сдержался

Настоящий F*ck you: Энтони Джошуа остро отреагировал на крики фанатов. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) остро отреагировал на крики фанатов Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Во время прогулки испанским побережьем звезда фотографировался со всеми желающими, и вдруг услышал крики группы людей в свою сторону.

"Есть только один Фьюри" - кричали они.

Джошуа на это отреагировал спокойно - улыбнулся и показал фанатам средний палец.

Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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