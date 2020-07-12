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Тайсон Фьюри: Команда Уайлдера предлагала 80 миллионов долларов за сделку на два поединка

Бокс
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Бешенные деньги

Тайсон Фьюри: Команда Уайлдера предлагала 80 миллионов долларов за сделку на два поединка
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал подробности организации боев против Деонтей Уайлера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Я должен был дать этот бой Уайлдеру. Он хотел драться с лучшим. Когда я был на пенсии, когда я не дрался, то Уайлдер дважды пытался добиться боя с Джошуа. Он понимал, что ему придется добиваться этого поединка годами.

Команда Уайлдера предлагала 80 миллионов долларов за сделку на два поединка. Некоторые люди, которым я доверяю, подтвердили мне эту информацию. Не думаю, что в тот момент Джошуа мог получить более хорошее предложение. Но он отказался, потому что боялся получить в бороду от Уайлдера" - сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа резко отреагировал на крики фанатов.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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