Тайсон Фьюри: Команда Уайлдера предлагала 80 миллионов долларов за сделку на два поединка

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал подробности организации боев против Деонтей Уайлера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Я должен был дать этот бой Уайлдеру. Он хотел драться с лучшим. Когда я был на пенсии, когда я не дрался, то Уайлдер дважды пытался добиться боя с Джошуа. Он понимал, что ему придется добиваться этого поединка годами.

Команда Уайлдера предлагала 80 миллионов долларов за сделку на два поединка. Некоторые люди, которым я доверяю, подтвердили мне эту информацию. Не думаю, что в тот момент Джошуа мог получить более хорошее предложение. Но он отказался, потому что боялся получить в бороду от Уайлдера" - сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа резко отреагировал на крики фанатов.