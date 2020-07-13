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WBO хочет организовать турнир за право драться с Ломаченко

Бокс
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Но окончательно еще ничего не решено.

WBO хочет организовать турнир за право драться с Ломаченко
Новина українською

На прошлой неделе появилась информация, что статус обязательного претендента для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) разыграют чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) и Эмануэль Тагое (31-1, 15 КО).

Теперь же президент WBO Пако Валькарсель в интервью BoxingScene не исключил, что соперник для Ломаченко будет определен после мини-турнира с участием всех претендентов.

"Мы решили сделать сразу же два отборочных поединка, победители которых определят обязательного претендента от WBO. Все будет точно так же, как и в турнире полутяжей", - говорит Валькарсель.

Беринчик должен получить место в этом мини-турнире, поскольку украинец в последней версии рейтинга WBO занимает четвертое место.

Что касается других участников потенциального мини-турнира, то у Ли Селби и Райана Гарсии, двух лидеров рейтинга WBO, уже запланированы бои. Таким образом, за статус претендента для Ломаченко помогут поспорить Роман Андреев и Лиам Уолш, которые в рейтинге занимают 7-е и 8-е места соответственно.

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик WBO
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