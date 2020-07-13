У Деревянченко четыре конкурента на бой с Альваресом

Промоутеры Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) из Golden Boy Promotions продолжают поиски соперника для мексиканца на бой 12 сентября.

Двукратный экс-претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) ранее считался основным вариантом для Альваресом, но теперь бюджет следующего боя Канело из-за кризиса значительно урезан.

Помимо Деревянченко в сентябре подраться с Альваресом могут Джон Райдер, Каллум Смит, Энтони Диррелл и Давид Лемье. Кто из этой пятерки фаворит на бой с мексиканцем, на данный момент неизвестно.

Сергей Деревянченко в последнем бою в октябре прошлого года спорно проиграл Геннадию Головкину и упустил шанс стать новым обладателем вакантного титула IBF в среднем весе.