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У Деревянченко четыре конкурента на бой с Альваресом

Бокс
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Кто же станет следующим соперником звездного Канело?

У Деревянченко четыре конкурента на бой с Альваресом
Новина українською

Промоутеры Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) из Golden Boy Promotions продолжают поиски соперника для мексиканца на бой 12 сентября.

Двукратный экс-претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) ранее считался основным вариантом для Альваресом, но теперь бюджет следующего боя Канело из-за кризиса значительно урезан.

Помимо Деревянченко в сентябре подраться с Альваресом могут Джон Райдер, Каллум Смит, Энтони Диррелл и Давид Лемье. Кто из этой пятерки фаворит на бой с мексиканцем, на данный момент неизвестно.

Сергей Деревянченко в последнем бою в октябре прошлого года спорно проиграл Геннадию Головкину и упустил шанс стать новым обладателем вакантного титула IBF в среднем весе.

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В статье: Сергей Деревянченко Сауль Альварес
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