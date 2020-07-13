Владимир Кличко: Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что до сих пор продолжает свой чемпионский бой.

"Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5! Спасибо @forbesdach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge и компаниям, которые применяют основы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождали меня на этом пути!"

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивила своих болельщиков новым загадочным фото.