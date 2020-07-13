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Владимир Кличко: Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5

Бокс
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Благодарность от легенды

Владимир Кличко: Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5
UA-Футбол
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Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что до сих пор продолжает свой чемпионский бой.

"Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5! Спасибо @forbesdach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge и компаниям, которые применяют основы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождали меня на этом пути!"

Владимир Кличко: Жизнь - это чемпионский бой, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, и у меня еще есть 5 - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивила своих болельщиков новым загадочным фото.

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В статье: Владимир Кличко
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