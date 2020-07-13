Чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон оставил вакантным чемпионский пояс

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) оставил свой пояс вакантным и перешел во вторую полулегкую категорию. Об этом сообщает Всемирный боксерский совет (WBC). Заявление организации цитирует BoxingScene:

"7-го июля Шакур Стивенсон сообщил WBO о том, что у него возникли серьезные проблемы с тем, чтобы оставаться в 126 фунтах, из-за чего он принял решение подняться в весе и закрепиться в рейтинге 130 фунтов" - заявили в организации.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал о своем чемпионский поединок.