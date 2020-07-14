Деревянченко проведет бой с чемпионом WBC

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) близок к бою с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Об этом в Твиттере сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно источнику, промоутеры двух боксеров пребывают на завершающей стадии переговоров. Бой Деревянченко – Чарло пройдет в сентябре или в октябре 2020 года в США.

Сергей Деревянченко может с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде украинец в равных боях за вакантный пояс IBF в среднем весе решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Сергея Деревянченко четыре конкурента на бой с Саулем Альваресом.