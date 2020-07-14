Чарло: Постараюсь нокаутировать Деревянченко

Бой Жермалла Чарло (30-0, 22 КО) и Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) накануне в Твиттере анонсировал инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

"Начнем с того, что договоренностей никаких все еще нет. Да, были какие-то переговоры, но больше мне сказать вам нечего. А так, я хотел бы драться с лучшими из лучших. Надеюсь, договоримся о большом поединке.

Схватка с Деревянченко? Это будет другой бой, другая подготовка, другая тактика. Главное – выйти на ринг и все там четко порешать. Он – крутой чувак, он – первый номер рейтинга WBC.

Я готов к Деревянченко. Готов к повышению уровня оппозиции. Просто все нужно делать постепенно, шаг за шагом. Бои становятся все сложнее, соперники все круче, но и я становлюсь все более матерым. Я знаю, что у Деревянченко много досрочных побед. И я видел, что у него были конкурентные бои, драки, где все осталось на усмотрение судей. Я не хочу оставлять судьбу боя в их руках, поэтому постараюсь нокаутировать Дервянченко", - сказал небитый американец.