Арум: Пулев может нокаутировать Джошуа

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с 39-летним болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Джошуа против Фьюри? До конца года у Джошуа будет бой с моим парнем – Кубратом Пулевым – очень сильным болгарином. А у Тайсона намечается третий бой с Деонтеем Уайлдером, и это непростой бой.

Если они пройдут через эти бои, почему бы нам не собраться вместе и не заключить сделку на два поединка между Фьюри и Джошуа?

У Джошуа слабый подбородок. И если его отправил в нокаут безударный Энди Руис…Пулев может выиграть нокаутом", - заявил Арум в интервью Talk Sport.