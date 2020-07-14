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Арум: Пулев может нокаутировать Джошуа

Бокс
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Арум: Пулев может нокаутировать Джошуа
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с 39-летним болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Джошуа против Фьюри? До конца года у Джошуа будет бой с моим парнем – Кубратом Пулевым – очень сильным болгарином. А у Тайсона намечается третий бой с Деонтеем Уайлдером, и это непростой бой.

Если они пройдут через эти бои, почему бы нам не собраться вместе и не заключить сделку на два поединка между Фьюри и Джошуа?

У Джошуа слабый подбородок. И если его отправил в нокаут безударный Энди Руис…Пулев может выиграть нокаутом", - заявил Арум в интервью Talk Sport.

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В статье: Энтони Джошуа Боб Арум Кубрат Пулев
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