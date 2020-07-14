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Хорхе Линарес: У Ломаченко крайне сложный стиль, у него не очень мощный удар, но с ним трудно драться

Бокс
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Сказал парень, который оказался в нокауте от удара Ломаченко

Хорхе Линарес: У Ломаченко крайне сложный стиль, у него не очень мощный удар, но с ним трудно драться
UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский легковес Хорхе Линарес (47-4; 29 КО) прокомментировал уровень оппозиции своего бывшего соперника, чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:

"У Ломаченко крайне сложный стиль. У него не очень мощный удар, но с ним трудно драться. Знаете, в один момент он здесь, а через две секунды - уже там. Он быстрый, очень быстрый и умный.

Ломаченко не понравился мой мощный удар справа. Однако удар, которым я отправил его в нокдаун, вышел коротким, а не долгим. Поэтому Василий смог подняться и продолжить поединок.

Ломаченко - потрясающий боксер, он лучше. Но я хочу провести с ним реванш. И этот поединок однажды произойдет" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Красюк рассказал о планах Дениса Беринчика.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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