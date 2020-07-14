Дерек Чисора: Я не хочу драться с Усиком за закрытыми дверьми, это сложно для нас обоих

Британский супертяж, будущий соперник украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора рассказал, как относится к идее проведения поединка без зрителей. Его слова цитирует IFL.TV:

- Какова ситуация с твоим боем против Усика?

- Сейчас мы ждем новостей от Эдди Хирна и правительства. Это все, о чем я знаю.

- Рассматривается вариант биться, как Поветкин и Уайт, за закрытыми дверьми?

- Нет, я так не хочу. Я не могу так. Желаю удачи Поветкину и Уайту, но я так не смогу. Это сложно. Это будет сложно и для меня, и для Усика. Мы - гладиаторы, нам нужны люди, которые будут смотреть бой. Нужно, чтобы были зрители, чтобы они получали удовольствие от боя.

- Но ты уверен в том, что бой состоится в этом году?

- Я очень уверен в этом. Думаю, все просто хотят выйти в ринг и подраться. Люди хотят увидеть это. Я уверен, что Хирн и Хэй устроят бой - сказал он.