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Дерек Чисора: Я не хочу драться с Усиком за закрытыми дверьми, это сложно для нас обоих
Комментарий боксера
Британский супертяж, будущий соперник украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора рассказал, как относится к идее проведения поединка без зрителей. Его слова цитирует IFL.TV:
- Какова ситуация с твоим боем против Усика?
- Сейчас мы ждем новостей от Эдди Хирна и правительства. Это все, о чем я знаю.
- Рассматривается вариант биться, как Поветкин и Уайт, за закрытыми дверьми?
- Нет, я так не хочу. Я не могу так. Желаю удачи Поветкину и Уайту, но я так не смогу. Это сложно. Это будет сложно и для меня, и для Усика. Мы - гладиаторы, нам нужны люди, которые будут смотреть бой. Нужно, чтобы были зрители, чтобы они получали удовольствие от боя.
- Но ты уверен в том, что бой состоится в этом году?
- Я очень уверен в этом. Думаю, все просто хотят выйти в ринг и подраться. Люди хотят увидеть это. Я уверен, что Хирн и Хэй устроят бой - сказал он.
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