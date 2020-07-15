Бетербиев узнал дату следующего боя

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил, что чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 25 сентября в Екатеринбурге проведет бой с обязательным претендентом Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО).

Бетербиев и Мэн должны были подраться 28 марта в Квебеке, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

"Бетербиев очень сильно хочет выступить в России. Я все понимаю. Тамошние организаторы пообещали ему серьезный гонорар. Он верит, что стоит этих денег. Пожалуй, так оно и есть", - сказал Арум.

Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.