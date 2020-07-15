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Экс-чемпион из Мексики заговорил о реванше с Ломаченко

Бокс
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Оскар Вальдес (27-0, 21 КО) жаждет боя с украинцем.

Экс-чемпион из Мексики заговорил о реванше с Ломаченко
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С Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) Вальдес пересекся 11 лет назад на чемпионате мира среди любителей. В том бою мексиканец проиграл со счетом 1:12.

Мексиканец, который прошлой осенью дебютировал во втором полулегком весе, несколько лет назад говорил о реванше с Ломаченко. Теперь он снова вернулся к этой идее.

Вальдес вернется на ринг 21 июля в Лас-Вегасе в 10-раундовом бою с Джейсоном Велесом (29-6-1, 21 КО).

Василий Ломаченко ориентировочно 3 октября в поединке с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) поборется за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Оскар Вальдес
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