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Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру: Я иду за тобой. Видео

Бокс
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Все ближе к третьему бою

Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру: Я иду за тобой. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-14 41 КО). Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Я иду за тобой, сосунок"

@bronzebomber I’m coming for you sucker!

Допис, поширений Tyson Fury (@gypsyking101)

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел мощную велотренировку.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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