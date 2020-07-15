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Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру: Я иду за тобой. Видео
Все ближе к третьему бою
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-14 41 КО). Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Я иду за тобой, сосунок"
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел мощную велотренировку.
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