Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру: Я иду за тобой. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-14 41 КО). Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Я иду за тобой, сосунок"

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел мощную велотренировку.