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Второй раунд обмена любезностями: Редкач и Дэвис снова перекинулись теплыми словами

Бокс
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Чем бы дети не тешились...

Второй раунд обмена любезностями: Редкач и Дэвис снова перекинулись теплыми словами
UA-Футбол
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Украинский боксер Иван Редкач продолжает шутить над "Регулярным" чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО). На этот раз наш соотечественник обратился к оппоненту в Твиттер:

"Джервонта, оставайся скромным, когда становишься известным, более популярным и завоевываешь звание чемпиона. Овладевая силой, ты должен становиться более ответственным.

Будь скромным, не позволяй славе завладеть тобой. Мэнни Пакьяо, научи его уважать людей" - написал он.

С ответом Дэвис снова не тянул:

"Похоже, ты умственно отсталый или что-то в этом роде", - написал Дэвис.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру.

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В статье: Иван Редкач Джервонта Дэвис
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