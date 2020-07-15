Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй раунд обмена любезностями: Редкач и Дэвис снова перекинулись теплыми словами
Чем бы дети не тешились...
Украинский боксер Иван Редкач продолжает шутить над "Регулярным" чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО). На этот раз наш соотечественник обратился к оппоненту в Твиттер:
"Джервонта, оставайся скромным, когда становишься известным, более популярным и завоевываешь звание чемпиона. Овладевая силой, ты должен становиться более ответственным.
Будь скромным, не позволяй славе завладеть тобой. Мэнни Пакьяо, научи его уважать людей" - написал он.
С ответом Дэвис снова не тянул:
"Похоже, ты умственно отсталый или что-то в этом роде", - написал Дэвис.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру.