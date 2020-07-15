Владимир Кличко: Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов

Украинский супертяжеловес, легенда бокса Владимир Кличко в комментарии изданию Forbes сообщил, что пока не хочет комментировать своей финансовые дела.

"Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов" - сказал он.

Отметим, что ранее Владимир Кличко украсил обложку известного издания Forbes.

Напомним, что Иван Редкач и Джервонта Дэвис снова поспорили в Твиттер.