  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко: Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко: Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов

Бокс
(1 голосов)

Перспективные планы

Владимир Кличко: Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес, легенда бокса Владимир Кличко в комментарии изданию Forbes сообщил, что пока не хочет комментировать своей финансовые дела.

"Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов" - сказал он.

Отметим, что ранее Владимир Кличко украсил обложку известного издания Forbes.

Напомним, что Иван Редкач и Джервонта Дэвис снова поспорили в Твиттер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...