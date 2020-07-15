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Владимир Кличко: Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов
Перспективные планы
Украинский супертяжеловес, легенда бокса Владимир Кличко в комментарии изданию Forbes сообщил, что пока не хочет комментировать своей финансовые дела.
"Я не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов" - сказал он.
Отметим, что ранее Владимир Кличко украсил обложку известного издания Forbes.
Напомним, что Иван Редкач и Джервонта Дэвис снова поспорили в Твиттер.
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