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Альварес проведет бой с боксером с пятью поражениями

Бокс
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Сомнительный выбор.

Альварес проведет бой с боксером с пятью поражениями
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) после длительных раздумий все-таки определился с соперником по следующему бою. Как утверждают инсайдеры GlaserBoxing.com, звездный мексиканец 12 сентября подерется с Джоном Райдером (28-5, 16 КО).

Выбор соперника со столь скромным послужным списком объясняется низким бюджетом боя. Промоутерам Альвареса из-за кризиса пришлось рассматривать кандидатуры с не самыми высокими финансовыми запросами.

Бой Альварес – Райдер пройдет в рамках второго среднего веса. Соперник Канело в рейтинге BoxRec в этой весовой категории занимает седьмое место.

Джон Райдер резко повысил свои акции после боя с Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). В ноябре прошлого года в Ливерпуле фаворит смог побить Райдера только спорным решением судей.

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В статье: Сауль Альварес
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