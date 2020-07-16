Отец Лопеса: Собираемся уничтожить Ломаченко

Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

"Я уже долго жду этого поединка. У меня было ощущение, что мой сын не получает то, на что заслуживает. Очень странно, что многие люди все еще сомневаются в моем сыне.

Мы собираемся уничтожить этого парня. Мы собираемся сделать так, чтобы победа выглядела простой. Это будет то же, что и с Комми. Они говорили, что мы еще не дрались ни с кем подобным и так далее. А я сказал, что мы разберемся легко.

Каждый раз, когда мой парень выбрасывает удар справа, он попадает. Люди, которые говорят, что мой сын даже не притронется к Ломаченко, они, наверное, в облаках летают. Мой сын не промахивается. Посмотрите его бои. Мой сын выбрасывает удар, когда знает, что поймает соперника.

Ломаченко будет в нашем кармане. Нам не разницы, как он будет драться, – у него будут большие проблемы. Он знает это. Но он вынужден драться", - заявил Теофимо Лопес-старший.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко и Лопес все еще не получили контракт на бой.